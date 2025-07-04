المركزية - التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من بلدية الفوارة – الشوف برئاسة جورج ايليا يرافقه المختار جوزيف طانيوس، في حضور منسق منطقة الشوف في حزب “القوات اللبنانية” جوزيف تابت، رئيس مركز “القوات” في البلدة نزار طانيوس. وقد تداول الوفد مع رئيس “القوات” في شؤون البلدة وشجونها.

كما التقى جعجع وفداً من بلدية بزمار – كسروان برئاسة جوزيف سعاده, يرافقه المختار بيار طراد، في حضور منسق منطقة كسروان في حزب “القوات اللبنانية” نهرا بعيني ونائب رئيس البلدية ورئيس مركز “القوات” في البلدة كلود ضو. وقد تباحث الوفد مع رئيس “القوات” في شؤون البلدة والمشكلات التي تعانيها.