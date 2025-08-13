المركزية- التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، رئيس بلديّة الرابية أنطوان كرم، نائبه نبيل كرم وكميل إده يرافقهم رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض، في حضور عضو الهيئة التنفيذيّة في الحزب النائب السابق ماجد إدي أبي اللمع، رئيس جهاز الاعلام والتواصل في الحزب شارل جبور ومنسق المنطقة ميشال الجمّال.

كما استقبل جعجع مجلس بلدية شكا في قضاء البترون برئاسة غابي بطرس للسنوات الثلاث الأولى وجورج عبود رئيساً للبلدية للسنوات الثلاث الأخيرة ونائب الرئيس أنطوان يونس، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، رئيس اتحاد بلديات البترون روجيه يزبك، منسّق القوات في منطقة البترون بول حرب ورئيس مركز الحزب في البلدة جوزيف بولس.