المركزية - استقبل رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر في مقر المجلس وفداً من لجنة المتابعة عن بلديات المنطقة الحدودية في الجنوب ضمّ رئيس بلدية رميش ميلاد العلم، رئيس بلدية دبل خليل حنا، مختار القوزح قيصر رزق، رئيس بلدية عين ابل عماد اللوس ورئيس بلدية راشيا بيار عطالله.

وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد رئيس بلدية رميش ميلاد العلم فقال: "شكرنا مجلس الجنوب ورئيسه السيد هاشم حيدر على استقبالنا وعلى ما قدمه المجلس من مساعدات خلال الحرب الأخيرة لكل القرى الجنوبية من دون استثناء.

أضاف: اطلعنا السيد حيدر على المشاكل والاضرار التي لحقت بالبنى التحتية والكهرباء والمياه والطرقات والمدارس في بلدات الجنوب وخصوصاً في القرى المسيحية، ونحن شكلنا لجنة تضم ٢٢ بلدة مسيحية عند الشريط الحدودي، ووضعنا السيد حيدر في اجواء هواجس المواطنين بخصوص التعويضات التي ستقدم لهم عند اقرار هذا الملف في مجلس الوزراء لصالح مجلس الجنوب لكونه هو المسؤول الأوّل عن هذا الملف في كل الجنوب".

بدوره حيدر رحب بالوفد وقال بعد اللقاء: "بحثنا اليوم مع وفد من بلديات القرى الحدودية وضع هذه القرى والحاجات الملحة التي تؤسس لعودة الأهالي الى بلداتهم".

وأضاف: "عرضنا المسح الميداني للكشف على الوحدات السكنية وغير السكنية والذي أنجز مجلس الجنوب القسم الأكبر منه وقريباً يتم إنجازه بشكل كامل تمهيداً للتعويض على الأهالي، كما بحثنا المطالب الملحة المتعلقة بالبنية التحتية، وقد عرض رؤساء البلديات مطالبهم في هذا الشأن وسنبادر قريباً الى الكشف عليها وتنفيذ القسم الأكبر منها".