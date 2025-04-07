زار وفد من "التيار الوطني الحر" سفير الجزائر في لبنان كمال بوشامة، في مقر السفارة ببيروت، وترأس الوفد النائب أمل أبو زيد ورافقه مسؤول قسم العلاقات الدبلوماسية بشير حداد وأمين سر القسم جورج ساروفيم.

وهنأ الوفد، بحسب بيان للتيار، السفير الجزائري على تقديم أوراق اعتماده، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه، مشيدا بـ"متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية اللبنانية، وبالدور الإيجابي الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية في تعزيز أواصر التعاون والتفاهم بين الشعوب".

وأعرب بوشامة عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، منوها بأهمية "التواصل والحوار المستمر مع مختلف القوى اللبنانية، بما يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين".