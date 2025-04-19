توجه وفد من الهيئة العامة للمجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى إلى بكركي ثم إلى السفارة البابوية، لتقديم التهاني بعيد القيامة المجيدة إلى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والسفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا.

وقال في بيان: "إن المجلس العام الماروني إذ يتقدم بالمعايدة القلبية للمسيحيين خاصةً واللبنانيين عامة بعيد الفصح المجيد، آملين مع قيامة سيدنا يسوع المسيح من الموت، أن ينهض وطنُنا الحبيب من جلجلته وآلامه التي طال أمدها، فنعيش فيه قيامةً حقيقيةً ووعيًا لقضايانا ومصلحتنا الوطنية. المسيح قام حقًا قام".