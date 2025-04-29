المركزية - زار وفد من المجلس التربوي في "القوات اللبنانية"، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وقد ضم الوفد: عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الدكتور أنطوان حبشي، الأمين المساعد لشؤون المصالح الأستاذ نبيل أبو جودة، أمين سر المجلس الأستاذ رمزي بطيش، رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين الدكتور زياد حرو، والدكتورة منى نحاس.

خلال اللقاء، جرى البحث في عدد من القضايا التربوية الأساسية، حيث أعرب الوفد عن "شكره للوزيرة على اهتمامها وتجاوبها مع المطالب المطروحة"، مؤكدًا "أهمية استمرار العمل المشترك لتطوير القطاع التعليمي وتعزيزه في لبنان".