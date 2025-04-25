قدّم وفد قيادي من تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية، بتكليف من رئيس الحزب سمير جعجع، واجب العزاء بوفاة الحبر الاعظم قداسة البابا فرنسيس في مقر السفارة البابوية في حريصا، وضم الوفد، الذي كان برئاسة النائب ستريدا جعجع، النواب: جورج عقيص، غياث يزبك، رازي الحاج، نزيه متى وسعيد الأسمر، الأمين العام للحزب اميل مكرزل، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحيّة في الحزب أنطوان مراد واعضاء المكتب.

وقد دوّنت النائب جعجع في سجل التعازي باسم التكتل والحزب ورئيسه الكلمة التالية: "غادرنا قداسة البابا فرنسيس إلى عالمٍ أفضل، إلى جوار ربنا ومخلّصنا يسوع المسيح.

لقد طبع الكنيسة والعالم بأسره بالتزامه الروحي، وبتواضعه على مثال تواضع السيد المسيح، وبانفتاحه الأخوي على جميع أخوته في الإنسانية.

لقد ترك لنا إرثًا من المحبة، لكنه حمّلنا في الوقت عينه مسؤولية عظيمة، كي نُثمِّر هذا الإرث، لأن "الصدّيق كالنخل يزهر، وكأرز لبنان ينمو". لقد أحبّ البابا فرنسيس وطننا حبًا جمًّا، وحمله دومًا في صلواته.

فلترقد نفسه بسلامٍ أبدي".

وبعد إنتهاء الوفد من تقديم واجب العزاء، توجّه النواب ستريدا جعجع ، جورج عقيص ورازي الحاج، بطلب من رئيس "القوّات" إلى الصرح البطريركي في بكركي وزار غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي واطمأن إليه بعد العمليّة الجراحيّة التي خضع لها نتيجة تعثّره خلال ترؤسه قداس الفصح.