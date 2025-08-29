المركزية - زار وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة روجيه هاني يرافقه رئيس مجلس الأمناء ميشال الدويهي وأمين عام الجامعة جورج ابي رعد، ونائبه كريستيان نصر، وزير العدل عادل نصار في مكتبه في الوزارة.

شكر وفد الجامعة معالي الوزير على جهوده الكبيرة التي بذلها خلال الأشهر الستة الأولى على رأس وزارته، كما جرى التداول في الأوضاع الراهنة على الصعيدين الداخلي و الاغترابي، كما جرى عرض لملفات عدة تهم اللبنانيين المنتشرين والمتحدرين من اصل لبناني، اهمها تعديل قانون الانتخابات النيابية ليتمكن المغتربون من التصويت لكامل اعضاء المجلس النيابي بدلا من حصرهم بست مقاعد، بالاضافة الى موضوع تمديد مهلة تقديم طلبات استرداد الجنسية، وموضوع اموال المودعين.

من جهته شرح الوزير نصار للوفد عمل الوزارة المؤسساتي الشفاف الخارج عن التدخلات السياسية مشددا على مبدأ فصل السلطات.

كما اطلع الوفد على حملة إعلامية سيتم اطلاقها قريبا تلقي الضوء على عمل الوزارة.