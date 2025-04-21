جال وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي، بإسم رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط على الأديرة في اقليم الخروب ومطرانيتي صيدا المارونية وطائفة الروم الكاثوليك، مهنئا بعيد الفصح، وضمّ الوفد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله، وكيل داخلية اقليم الخروب ميلار السيد والوكيلان السابقان منير السيد والدكتور بلال قاسم، معتمدون ومدراء فروع وأعضاء جهاز الوكالة، ومختار خربة بسري شفيق عيد.

دير مار شربل - الجية

وكانت المحطة الأولى، في دير مار شربل في الجية، حيث نقل عبد الله تحيات وتهنئة النائب جنبلاط بالعيد لرئيس الدير الأب شربل القزي والرهبان، وقال في تصريح::"في هذه الظروف الصعبة والمرحلة الإنتقالية التي يمر بها لبنان بإتجاه الإستقرار والبناء والتعافي على كل الأصعدة كافة، نؤكد حرصنا الدائم على هذا الصرح، وعلى محيطه، وعلى بلدة الجية العزيزة علينا، وندعو أهلنا للحفاظ على نسيجها الإجتماعي وخصوصيتها، فالجية عروس الساحل والجبل".

وأضاف: "تشهد قرانا اليوم التحضيرات للإنتخابات البلديّة والإختيارية، ونتمنى ان يتم إختيار الأكفأ والقادر على العطاء لبلدته. ونحن على ثقة بأن الجية تعرف ان تختار، فهي تختار هوية العيش الواحد ومستقبل مشرق للبلدة".

القزي

من جهته شكر الأب القزي الوفد والنائب تيمور جنبلاط ورئيس الحزب السابق وليد جنبلاط، مؤكدا "العلاقة والصداقة التاريخية التي تربط دار المختارة مع دير الجية"، منوها ب"وقوف الحزب الى جانب الدير على مر السنوات".

مطرانية الكاثوليك

بعدها زار الوفد مطرانية صيدا للروم الكاثوليك والتقى راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد، مهنئا اياه بالعيد، حيث انضم الى الوفد نائب رئيس الحزب الدكتورة حبوبة عون ووكيل داخلية الشوف الدكتور عمرغنّام ومعتمد الساحل محمود فخر الدين .

مطرانية صيدا المارونية

ثم انتقل الوفد الى مطرانية صيدا المارونية، مقدما التهاني بالعيد لراعي الأبرشية المطران مارون العمّار، بحضور النائب العام المونسينيور مارون كيوان والمونسينيور جوزيف القزي.

وتحدثت الدكتورة حبوبة عون بإسم الوفد، فنقلت تحيات وتهنئة رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط ، آملة أن "ينهض لبنان بعد العذابات والمخاض العسير"، مشيرة الى "أن كنائس الجبل ستبقى مجتمعة"، داعية الأهالي ل"العودة الى قراهم والإستقرار فيها لتعزيز الإنتماء للجبل، جبل المصالحة التاريخية التي نفتخر بها.."

دير الراهبات

ثم انتقل الوفد الى دير راهبات سيدة البشارة في بلدة المحتقرة بالقرب من جون، حيث قدم التهاني بالعيد للرئيسة العامة للراهبات المخلصيات الأم تيريز روكز وراهبات الدير.

دير المخلص

وكانت المحطة الأخيرة للوفد في دير المخلص (جون)، حيث نقل تحيات وتهنئة رئيس الحزب تيمور جنبلاط للرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت انطوان ديب ورئيس الدير الأب شارل ديب، والذي بدوره شكر الوفد ورئيس الحزب، مؤكدا "العلاقة التاريخية بين دير المخلص ودار المختارة" .