زار وفد قيادي رفيع المستوى من حركة أمل، برئاسة عضو هيئة الرئاسة في الحركة خليل حمدان، مقرّ السفارة الإيرانية في بيروت، للتهنئة بالانتصار الكبير الذي حقّقته إيران على الكيان الصهيوني، حيث التقى القائم بأعمال السفارة توفيق صمدي.

وقال حمدان، في كلمته خلال اللقاء مع صمدي: "جئنا باسم حركة أمل إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، وكان لنا شرف اللقاء مع سعادة القائم بالأعمال، السيد توفيق صمدي؛ لِكي نحيّي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ثباتها في مواجهة الأعداء من كل حدب وصوب".

وأدان حمدان "الهجمة الكبيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال الاعتداء الكبير الذي قام به العدو الصهيوني"، مُشيدًا في الوقت نفسه بـ"المواقف الرائدة للجمهورية الإسلامية التي لم نستغربها إطلاقًا، عنوانها الثبات والصمود في هذه المواجهة الكبيرة".

وأضاف حمدان: "أتينا لنقدّم واجب التعزية بالشهداء، ولنحيّي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورجالاتها على الانتصارات، بدءًا من القائد الإمام السيد علي الخامنئي الذي استطاع أنْ يَعْبُر هذه المرحلة إلى برّ الأمان بكل قوة وثبات، بالرغم من فقدان العديد من القادة الذين تم الاعتداء عليهم من قِبَل العدو الصهيوني".

ونقل حمدان "تحيات رئيس مجلس النواب، رئيس حركة أمل، نبيه بري والإخوان في الحركة إلى القائم بأعمال السفارة الإيرانية، ومن خلاله إلى الإمام السيد علي الخامنئي، وإلى قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها ورجالاتها وأبطالها".