في سياق الجولات التي يقوم بها "لقاء نهضة لبنان" بعد مؤتمره الذي اعلن فيه مسببات وضرورة حياد لبنان ووضعه تحت الفصل السابع، قام وفد من اللقاء ضمّ : المهندس الفراد ماضي، الاستاذ حسان قطب، الاستاذ جاد الأخوي، والسيدات نسرين ياغي ابتسام كعدي وريما سعد، بزيارة لِكل من:

- سفير استراليا في لبنان اندرو بارنز بحضور السيدة اليس كالسال نائب رئيس البعثة، والسكرتير الثاني في السفارة السيد بين غريغ

- و سفير هولاندا السيد فرانك مولان بحضور السيد الان واكد مسؤول اول لشؤون السياسات

قدم الوفد للسفيرين الوثيقة الصادرة عن المؤتمر والمذكرة القانونية التي اعدها اللقاء بشأن تفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في الحالة اللبنانية ووضع لبنان تحت وصاية دولية مؤقتة نظرا لما وصل اليه الوضع الداخلي من تهديد مباشر للسلم والامن الاقليمي والدولي.

تناقش الطرفان بالوضع الداخلي، خاصة ان دول الخارج لا تدرك حجم خطورة الوضع اللبناني ولا تتلمس يومياته وانعكاساتها الخطيرة حياتيا وامنيا على فئات الشعب اللبناني الرافض لهذا السلاح وما تسبب به من ويلات على مدى ٤٠ عاما، وان المطالبة بوضع لبنان تحت الفصل السابع والحياد ما هي الا في سبيل انقاذه من براثن المخططات الخبيثة التي جعلته رهينة حروب عبثية وضحية ايديولوجية لا تشبهه او تشبه شعبه.