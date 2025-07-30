زار وفد من "لقاء نهضة لبنان" البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لتسليمه وثيقة اللقاء ومذكرة عن موجبات وضع لبنان تحت الفصل السابع، وقد ضّم الوفد: المهندس الأفراد ماضي، حسان قطب، نسرين ياغي ،ريما سعد ، يسرى التنير ، آياد مرعي والجنرال هاروت غويكزيان

وقد صدر عن بكركي البيان التالي:

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان الدكتور الفرد ماضي على رأس وفد لقاء نهضة لبنان والذي قدم لغبطته المذكرة القانونية التي اعدها اللقاء بشأن تفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في الحالة اللبنانية ووضع لبنان تحت وصاية دولية مؤقتة نظرا لما وصل اليه الوضع الداخلي من تهديد مباشر للسلم والامن الاقليمي والدولي.وطالبت المذكرة ب:

-فرض عقوبات على الاطراف المسؤولة عن زعزعة الاستقرار(افرادا وكيانات)

-انشاء لجنة دولية لمراقبة تطبيق القرار 1701 بشكل كامل ،تشكيل بعثة اممية مؤقتة لدعم مؤسسات الدولة في استعادة سلطتها وبسط سيادتها .

-وضع خطة انقاذ اقتصادية مشروطة بالاصلاحات السيادية

-دعم انشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الفساد الكبرى وخاصة المالية وانتهاكات حقوق الانسان في لبنان.

وبعد اللقاء اشار الدكتور ماضي الى ان اللقاء سيقوم بجولة على كافة المرجعيات الروحية واضاف:اتينا بداية لشكر صاحب الغبطة على ايفاده المطران نصار لتمثيله في لقاء نهضة لبنان وقدمنا له الوثيقة الصادرة عن اللقاء والاسباب الموجبة للمذكرة القانونية بشأن تفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة خصوصا وان الوضع الداخلي لم يعد يحتمل ويبدو انه لا يوجد حل للوضع الذي نعيشه ولا لموضوع السلاح ولا لبناء دولة طالما السلاح موجود وليس هناك اية مبادرات يمكن ان توصلنا الى تسليم الحزب السلاح والذي يبدو انه لا يزال يستورد السلاح ويرسله الى الجنوب الذي يتعرض لعمليات اسرائيلية يوميا .

وتابع علينا ان نسعى جميعا لتتمكن الدولة من بسط سلطتها وتتسلم السلاح او السعي لدى اطراف خارجية للقيام بذلك والا سنبقى عرضة للاعتداءات الاسرائيلية ومن هنا كان علينا الذهاب الى موضوع الفصل السابع الذي يساعد على بناء الدولة وتسليم الحزب سلاحه للدولة".