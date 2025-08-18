المركزية- زار وفد من القنصلية الفخرية لنيبال في لبنان برئاسة القنصل الفخري الشيخ محمد وسام غزيل، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.



وتناول اللقاء، وفق بيان الوفد، الأوضاع العامة في البلاد، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثقافي والإنساني مع المرجعيات الدينية والرسمية في لبنان.

وأكد القنصل غزيل خلال اللقاء "الدور الوطني والديني الذي تضطلع به دار الفتوى في ترسيخ مفاهيم الحوار والاعتدال"، مشددا على "أهمية التلاقي بين الشعوب على قاعدة الاحترام المتبادل والانفتاح".



وفي ختام الزيارة، قدم الوفد هدية رمزية باسم القنصلية الفخرية النيبالية إلى المفتي، تمثلت في قطعة فنية يدوية تحمل طابعا نيباليا يرمز إلى الصداقة والسلام بين الشعبين اللبناني والنيبالي.