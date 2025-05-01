May 1, 2025 6:05 PMClock
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وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل

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