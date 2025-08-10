يصل وفد رسمي قطري إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، أبرزها زيارة إلى وزارة الطاقة والمياه، حيث سيجري بحث سبل التعاون في ملف الكهرباء، وهو من أبرز الملفات الحيوية التي تواجه لبنان في ظل أزمة مستمرة منذ سنوات.

كما من المقرر أن يزور الوفد السراي الحكومي، حيث سيعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين للبحث في تعزيز العلاقات الثنائية، وسط ترقب محلي لإعلان قطري جديد يتعلق بمساعدة إضافية للجيش اللبناني، في إطار الدعم المستمر الذي تقدّمه الدوحة للمؤسسة العسكرية اللبنانية.