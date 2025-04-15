Apr 15, 2025 10:58 PMClock
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وفد طبي لبناني أوروبي يصل إلى لبنان لإجراء عمليات مياه زرقاء في الضنية

غادر وفد من أطباء العيون التابعين للجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية (elms) فرنسا متوجهين الى لبنان من اجل أجراء عمليات المياه الزرقاء في مستشفى سير الضنية في شمال لبنان.
وسيتم أجراء العمليات على مدى أسبوعين إبتداءً من الغدّ وسيستفيد منها حوالي ثمانين مريضاً يعانون من المياه الزرقاء.

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