المركزية - قام وفد رفيع من شركة المحاماة الأميركية العالمية سكواير باتن بوغز (Squire Patton Boggs) بزيارة رسمية إلى لبنان، التقى خلالها كبار المسؤولين والمرجعيات السياسية والاقتصادية في البلاد.

رأس الوفد المحامي غسان بلول، الشريك وعضو مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاعها في منطقة الشرق الأوسط، الذي ضمّ شخصيات رفيعة المستوى، من بينها السيد جون باينر، الرئيس السابق لمجلس النواب الأميركي، والسفير الأميركي السابق السيد بول جونز، والسيد دايف شنيتغر، الذي شغل منصب كبير موظفي الرئيس باينر سابقًا، بالإضافة إلى المحامي إدوارد نيوبري، الشريك والمدير المسؤول عن قسم "اللوبي" والعلاقات العامة في الشركة، والمحامي ميتش برغر، رئيس وحدة المنازعات العالمية.

وشملت اللقاءات كلًا من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي ،وزير المالية ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وفي ختام الزيارة، أقام الوفد حفل عشاء في مطعم كوكتو (Cocteau) في وسط بيروت، حضره عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، ووفد من السفارة الأميركية، وكبار الموظفين، مصرفيين، رجال أعمال ومحامين، بالإضافة إلى شخصيات أخرى بارزة من مختلف القطاعات.

واستهل العشاء بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس الوفد المحامي غسان بلوّل عبرّ فيها عن أهمية تعزيز أواصر التعاون القانوني والاقتصادي بين البلدين، تلتها كلمة لرئيس مجلس النواب الأميركي السابق جون باينر الذي شددّ على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة ولبنان في دعم الاستقرار والتنمية، مشيد اً بالطاقات اللبنانية وبدور بيروت كمركز قانوني واقتصادي محوري في المنطقة.