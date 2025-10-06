Oct 6, 2025 3:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وفد حركة حماس وصل إلى مصر ومن المتوقع وصول بقية الوفود مساء اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o