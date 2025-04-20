جال وفد من تيار "المستقبل" على الفاعليات الروحية والسياسية في صيدا والجوار لتقديم التهاني لمناسبة عيد الفصح المجيد، وتقدم الوفد عضو المكتب السياسي الدكتور ناصر حمود وضم: مستشار امين عام تيار المستقبل للشؤون الصيداوية الدكتور رمزي مرجان ومنسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو واعضاء مكتب ومجلس المنسقية: محمد شريتح، حنان نداف، محمد الحريري والدكتور محمد حشيشو.

وزار الوفد النائب الدكتور ميشال موسى في منزله في مغدوشة، وقدموا له ولعقيلته التهاني بالعيد. وكان اللقاء مناسبة للتداول في مجمل الأوضاع العامة.

كذلك قدم الوفد المعايدة لكل من المطران مارون العمار في صالون كنيسة مار الياس عند البوابة الفوقا والمطران ايلي حداد في صالون كنيسة مار نيقولاوس في صيدا.