المركزية - زار وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة روجيه هاني، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في مكتبه في الوزارة، وضم، ألامين العام للجامعة جورج ابي رعد ورئيس مجلس الأمناء ميشال الدويهي ومسؤولين في الجامعة من دول عدة.

وبحسب بيان للوفد، شكر هاني الوزير رجي، على "ادارته الحكيمة لوزارته الموقرة ولشؤون المغتربين، ووضعه في أجواء المنتشرين وهمومهم وكيف يحملون هم الوطن، ويريدون المساهمة، ليس فقط باستعادة الدورة المالية والاقتصادية للبنان، لكن أيضا عبر المشاركة في بناء السلطة التشريعية كدور ديموقراطي فريد ومنزه".

واشار الى ان رئيس الجامعة اطلع الوزير رجي، "على الكتاب الذي وجهته الجامعة لأعضاء المجلس النيابي، داعية فيه الى تعديل المادة ١١٢ من قانون ٤٤/٢٠١٧ وملحقاتها وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب ومنح المقيمين وغير المقيمين حقوقا متساوية في التصويت لـ128 نائبا في دوائر مكان قيدهم على مساحة الوطن، آملين منهم إدراج هذه الاقتراحات في صلب النقاشات الدائرة ضمن العقد الاستثنائي لمجلس النواب. كما تضمن الكتاب اقتراحات عملية ناتجة عن التجربتين السابقتين في 2018 و2022، ابرزها اقتراح ان تذكر أسماء المرشحين المرسلة الى أقلام الانتشار بالأجنبية الى جانب الاسم باللغة العربية".

ولفت البيان الى ان ابي رعد "أطلع الوزير رجي على الحملة التي قامت بها الجمعيات اللبنانية الاغترابية المرخصة في بلاد الانتشار مطالبة مجلس الوزراء اللبناني برفع مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب لإلغاء المواد المتعلقة بالمقاعد الستة"، كما ابلغه بالنداء "الذي عممته الجامعة على المغتربين للاستفادة من رحلاتهم المقبلة إلى لبنان للحصول على بطاقة الهوية أو جواز سفر صالح، كي يتمكنوا من الاقتراع من الخارج في الانتخابات النيابية للعام 2026. ثم تناول رئيس الجامعة موضوع "قانون استرداد الجنسية حيث تنتهي هذه السنة مهلة تقديم الطلبات، وعن ان الجامعة تعمل على مطالبة المعنيين بإسقاط هذه المهلة. ثم تحدث الدويهي عن دور الجامعة والجالية في اوستراليا بالتعويض عن النقص في عديد القنصلية في سيدني".

واوضح البيان ان الوزير رجي وضع الوفد في "أجواء عمل الحكومة بما يخص قانون الانتخابات وصعوبة تطبيق المادة 112 اذا لم يتم تعديلها، واشار الى انه يتابع مع رئاسة الوزراء موضوع البت بمراسيم استعادة الجنسية العالقة، وشدد على ضرورة ان يسجل المغترب اللبناني أي تعديل في سجل أحواله الشخصية في حينه من دون تأخير وشدد على دور الجامعة في حث المغتربين على القيام بذلك. وأعلن الوزير رجي أنه تقدم باقتراح لتخفيض كلفة جواز السفر في البعثات الدبلوماسية إلى النصف والغاء الرسم المالي لشهادة الوفاة وللتصديق على الشهادات المدرسية، وان ذلك بانتظار قرار الوزارة المختصة".

وفي الختام، جدد الحاضرون "دعم الجامعة والاغتراب لوزير الخارجية في المواقف المتخذة داخل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم فيها في الخارج وعلى الصعيد الاغترابي".