المركزية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء أمس وفد البرلمان العربي برئاسة محمد أحمد اليماجي.

وضم الوفد نائب الرئيس النائب احمد الجبوري، وعضوي البرلمان النائب عطالله الحنيطي والنائب ممدوح الصالح، الأمين العام المستشار كامل شعراوي، الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والقانونية الأستاذ عماد الصحاف.

وعرض معهم مجمل التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية وبعد اللقاء قال الرئيس اليماجي: "التقيت اليوم ووفد البرلمان العربي صاحب الغبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي وأكدنا على مكانة الرموز الدينية ومسؤولياتها الوطنية التي نقدرها ونثمن دورها وأكدنا أن قوة لبنان تكمن في وحدته الوطنية وتحسين وحدة الصف. والبرلمان العربي يضع دائماً في قمة أولوياته تشجيع قيم التسامح والاعتدال، كما أكدنا على دعمنا الثابت للبنان وأن أمن واستقرار لبنان من أمن واستقرار العالم العربي".

وتابع: "البرلمان العربي يدعم دائماً كل ما يؤكد وحدة واستقرار لبنان وسلامة أراضيه ونعمل في كل المحافل الدولية على الضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي للانسحاب من الاراضي اللبنانية دون أي شرط ونحن نعلم حجم التحديات وكذلك الفرص ومسيرة الأفراح ونعلم قدرة الشعب اللبناني على مواجهة التحديات وإعادة لبنان إلى مكانته تحت القيادة ورئاسة الحكومة وندعم كل ما يؤدي إلى عودة لبنان لمكانته الكبيرة وبناء المؤسسات ودعم الاقتصاد".