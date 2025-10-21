المركزية - قام وفد من الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان (أوسيب لبنان) بزيارة إلى المديرة العامة لتلفزيون لبنان إليسار ندّاف في مكتبها في محطة تلة الخيّاط.

ضمّ الوفد كلاًّ من رئيسة الإتحاد ماغي مخلوف، نائب الرئيس الأب طوني خضره، وأمينة السرّ لارا سعد. ودار بحث في شؤون الإعلام والإعلاميين في لبنان، بخاصة الإعلاميون في تلفزيون لبنان. كما أعرب الوفد عن ثقته التامة بطاقات ندّاف وقدرتها على تقديم الأفضل للتلفزيون الوطني عدّةً وعديدًا، متمنّيًّا لها التوفيق والنجاح.

ومن جهتها أعربت ندّاف عن شكرها العميق وتقديرها لهذه الزيارة، من قبل زملاء عملت معهم لفترة طويلة، مستذكرة متاعب تلك المرحلة وطرائفها التي لا يخلو منه أيّ عمل، بخاصة في ميدان مهنة المتاعب.

وأعرب الوفد عن استعداده لتقديم أي مساعدة أو تعاون ممكن في خدمة تطوير برامج التلفزيون من الناحية الإنسانية والإجتماعية والثقافية والوطنية.



