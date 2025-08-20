المركزية- التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من اللجنة الأسقفية المارونية للشأن الوطني، ضم المطارنة: بولس مطر، ميشال عون، منير خيرالله أنطوان بو نجم، بحضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الدينية أنطوان مراد.

وتم البحث في اللقاء الذي استغرق نحو ساعة، في أهمية التواصل مع الأطراف كافة من أجل جمع اللبنانيين حول وطنهم وقبول الآخر وإجراء المصالحات من القلب وتنقية الذاكرة بغية إنقاذ لبنان.