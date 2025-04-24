Apr 24, 2025 8:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وفدٌ من وزارة الداخلية السورية يجري زيارةً رسميةً إلى المملكة العربية السعودية بهدف تطوير المنظومة الأمنية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o