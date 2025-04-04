قام وفد من جمعيّة ممثّلي الصانعين العالميّين للمركبات في لبنان AIA بزيارة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا.

وقد عرض الوفد، الذي ترأّسه السيّد نبيل بازرجي، أبرز المتطلبات والحاجات لهذا القطاع الحيويّ، الذي يشكّل ركيزة أساسيّة من ركائز الاقتصاد الوطنيّ. وأبدى فخامة الرئيس جوزاف عون تفهّمه لهذه المتطلبات، معربًا عن نيّته متابعة الملفات عن كثب، بهدف الوصول إلى حلول تساهم في إنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار. وفي نهاية اللقاء، قدّم الوفد درعًا تذكاريًّا للرئيس عون عربون تقدير من الجمعيّة.