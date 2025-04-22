Apr 22, 2025 2:22 PMClock
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وفدٌ روحي زار الراعي مطمئناً إلى صحته

المركزية - عاد وفد من متابعة القمة الروحية، ضم الشيخ غندي مكارم ممثلاً شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز والشيخ حسن عبدالله موفداً من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمونسنيور عبدو أبو كسم، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المستشفى مطمئناً إلى صحّته. 
 

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