ودّعت بلدة سير الضنية يوم الأحد 27 تموز 2025، الحاجة فريدة جزار سعد الدين رعد، أرملة النائب الراحل الحاج محمد خضر فتفت، ووالدة الوزير والنائب السابق أحمد فتفت وجدة النائب السابق سامي فتفت، وتتقبل العائلة التعازي في يومي الثاني والثالث للرجال في قاعة مسجد الصديق - سير بعد صلاة العصر حتى أذان العشاء وللنساء في منزل ولدها الدكتور احمد فتفت في بلدة سير من الساعة 11:00 صباحاً ولغاية اذان المغرب.

كما وتتقبل العائلة التعازي للنساء فقط يومي الثالث والرابع في طرابلس - قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز - من الساعة 5:00 عصراً ولغاية الساعة 7:30 مساءً.