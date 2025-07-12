فارق الشاب غابي مارون في العقد الثالث من عمره ومن أبناء بلدة كفرصغاب – قضاء زغرتا الحياة بعد تعرضه لعارض صحي مفاجئ أثناء وجوده داخل مسبح La Valbonne في بلدة كفرزينا – زغرتا.

وبحسب المعطيات الأولية كان الشاب برفقة أحد أصدقائه عند شعوره بوعكة صحية مفاجئة يُرجح أنها تسببت بفقدانه الوعي وسقوطه داخل حوض السباحة، ما أدى إلى غرقه قبل أن تُبذل محاولات لإنقاذه.

وقد جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى CHN في زغرتا، حيث وصل مفارقًا الحياة نتيجة حالة اختناق.

حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث وباشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد الملابسات الدقيقة لما جرى.