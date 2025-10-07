Oct 7, 2025 8:19 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وفاة عضو هيئة كبار العلماء والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر أحمد عمر هاشم بعد معاناة مع المرض

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o