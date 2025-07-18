توفي المغامر النمساوي فيليكس باومغارتنر، صاحب قفزة "فيليكس" الشهيرة البالغ من العمر 56 عاماً، وهو يقود طائرة شراعية أثناء قضائة عطلة الصيف في إيطاليا.

ووقع الحادث يوم الخميس بعد أن هوت طائرته المزودة بمحرك (باراغلايد) في منطقة بورتو سانت البيديو على الساحل الأدرياتيكي الإيطالي، بحسب ما صرّح به ماسيميليانو تشيربيلا، عمدة المدينة، صباح الجمعة.

كما أوضح العمدة أن سبب الوفاة لا يزال غير معروف حتى الآن، لكنه أضاف أن باومغارتنر أصيب بعارض صحي أثناء التحليق، ويُعتقد أنه فقد الوعي قبل أن تسقط طائرته في حوض سباحة تابع لفندق قريب بالمنطقة السياحية، مما أسفر عن وفاته في الحال، فيما أصيب أحد موظفي الفندق. ومن المقرر أن تحدد نتائج التشريح السبب الدقيق للوفاة.

نشر صورة قبل وفاته

وقبل ساعات فقط من وفاته يوم الخميس، نشر باومغارتنر صورة على حسابه في "ستوري إنستغرام" تُظهر سماء رمادية ملبدة بالغيوم وعلم رياح يهتز بشدة، مع تعليق يقول: "الرياح قوية جدًا".

ولاحقًا، شارك أيضًا في حسابه الرئيسي فيديو يظهره وهو يعمل بصندوق أدواته على ضبط محرك الطائرة الشراعية (paraglider)، وعلّق عليه: "رجل في موقع العمل".

من جانبها، قالت شركة ريد بُل في بيان نعيها لفيليكس باومغارتنر: "فيليكس وُلد ليطير، لقد كان ذكيًا، محترفًا، دقيقًا ومنهجيًا – لم يترك شيئًا للصدفة".

وكان المغامر النمساوي قد نال شهرة عالمية بعد تحقيقه قفزة تاريخية من طبقة الستراتوسفير في الفضاء عام 2012، حيث أصبح أول إنسان بالتاريخ يكسر حاجز الصوت بجسده دون استخدام طائرة، وقفز من ارتفاع يزيد عن 39 كيلومترًا فوق سطح الأرضفوق ولاية نيو مكسيكو الأميركية، ضمن مشروع حمل اسم "ريد بُل ستراتوس" (Red Bull Stratos).

ووصل خلال سقوطه الحر إلى سرعة قصوى بلغت 833.9 ميل في الساعة (حوالي 1,342 كلم/ساعة) قبل أن يفتح مظلته.

واستغرقت رحلته نحو الأرض 4 دقائق و20 ثانية قبل أن يهبط بأمان في صحراء نيو مكسيكو.

وقال فيليكس باومغارتنر بعد القفزة "كانت أصعب مما توقعت. عندما تقف هناك، على قمة العالم، تشعر بتواضع شديد. لم يعد الأمر يتعلق بتحطيم الأرقام القياسية، ولا بالحصول على بيانات علمية. كل ما يهم هو العودة إلى الوطن".

وقد تابع ملايين الأشخاص قفزته الأسطورية، والتي تم بثها مباشرة على شاشات التلفزيون وعبر البث الحي على موقع يوتيوب.

وبدأ باومغارتنر القفز بالمظلات وهو في سن 16 عامًا. ثم انضم إلى فريق العروض والمنافسات التابع للجيش النمساوي، حيث طوّر مهاراته في القفز، وفقا لما ورد في موقعه الرسمي، وبدأ بتقديم عروض القفز الحر لصالح شركة "ريد بُل" منذ عام 1988.