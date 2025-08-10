Aug 10, 2025 2:00 PMClock
أبرز الأحداث
وفاة شخصين من الجنسية السورية، وأصابة أربعة من الجنسية نفسها بحالة حرجة، جراء حريق اندلع في مستودع دهان في كفردبيان

