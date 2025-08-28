Aug 28, 2025 10:48 PMClock
أبرز الأحداث
وفاة الشاب خليل أبو مراد من عداد فوج حرس بيروت متأثرا بجروحه بعد إطلاق النار عليه من قِبل مسلحين مجهولين كانوا على متن سيارة ودراجة نارية قرب كنيسة مار الياس الدامور مساء اليوم

