غيّب الموت فجر اليوم الخميس في كندا الإعلامية اللبنانية المخضرمة يمنى شرّي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 55 عامًا.

مرقص: وكتب وزير الاعلام بول مرقص على منصة "إكس": "تبلّغت بأسى كبير وفاة الاعلامية يمنى شري بعدما تركت بصمة محبة لا تنسى في المشهد الاعلامي اللبناني، رحمها الله ومدّ عائلتها بالصبر والعزاء".

القصيفي: من جهته، أعرب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، عن حزنه لوفاة الاعلامية منى شري "التي برزت في عقدين من الزمن في قطاعات المكتوب والمرئي والمسموع متميزة بمهنيتها واحترافها، وحضورها اللافت سواء عبر الشاشة أو الاثير أو على صفحات الصحف، وذلك قبل أن تنصرف إلى الفن من خلال التمثيل".

وأضاف: تغيب منى شري وهي في أوج العطاء بعدما خلفت بصمات في المؤسسات التي عملت فيها، ولاسيما تلفزيون "المستقبل" التي كانت في طليعة المنضوين اليه لدى إنطلاقته. كما في مواقع إعلامية أخرى شهدت لموهبتها ولدورها المهني مثل تلفزيون" الجديد".

وختم القصيفي: "رحلت يمنى شري مع بواكير الخريف قبل أن تلج خريف العمر، حاملة معها ارثا من العطاء المتعدد الأوجه في عالم الاعلام والفن، وهما الأكثر تماسا مع المجتمع الانساني. كانت بحضورها المحبب مثالا لمن أحب مهنته واخلص لها. رحمها الله رحمة واسعة وافسح لها في جنته، والهم ذويها، زملاءها وعارفيها جميل الصبر والعزاء".

سيرة ذاتية: يمنى شري، التي شكّلت علامة فارقة في البرامج التلفزيونية اللبنانية خلال التسعينيات وبداية الألفية، كانت قد بدأت مسيرتها المهنية من شاشة "المستقبل.

وقدّمت شري مجموعة واسعة من البرامج الاجتماعية والمنوعة، كان أبرزها: القمر عالباب، هلا يمنى، والليل المفتوح، وغيرها...

ولم تقتصر مسيرتها على الشاشة الصغيرة، بل دخلت عالم التمثيل، وشاركت في أعمال درامية منها حياة سكول والباشا وهند خانم...

حاصلة على شهادتين جامعيتين في الأدب الفرنسي من جامعة القديس يوسف، والإعلام المرئي من الجامعة اللبنانية، كانت يمنى مثالًا للإعلامية المثقفة المتنوعة الحضور.

ورغم انتقالها لاحقًا للعيش في كندا مع عائلتها، بقيت حاضرة في ذاكرة جمهورها، وعلى صفحات الإعلام اللبناني والعربي.