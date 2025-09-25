المركزية - زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وتناول البحث المستجدات الحاصلة والشؤون التربوية في قضاء جبيل، وسبل تعزيز التعليم الرسمي ودعمه، وفق ما جاء في منشور له.

وقد أكّد الحواط على أنّه "كان وعدٌ بالبحث في الحلول للمشكلات المطروحة وتوفير الإعتمادات المطلوبة، ومتابعة التواصل. وتناول البحث أيضاً موضوع معادلة شهادات الـ master التي تمنحها بعض الجامعات الأوروبية. ووعدت كرامي بإيلاء الموضوع الإهتمام اللازم ومتابعته للوصول إلى نتائج ملموسة، ولو تطلّب الأمر إقرار تشريعات معيّنة".

أضاف: "وجهت دعوة إليها لزيارة جبيل والإطلاع على الواقع التربوي فيها والتحديات مع إنطلاق العام الدراسي وسبل معالجة المشاكل".