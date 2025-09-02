المركزية - احتفلت الجامعة اللبنانية والجيش اللبناني بوضع حجر الأساس لمشروع مجمع الجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري في منطقة حلبا – عكار، وذلك على قطعة أرض قدّمها الجيش.

حضر الاحتفال قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ومحافظ عكار عماد اللبكي، إضافة إلى عدد من نواب المنطقة وفاعلياتها السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية.

في الكلمة التي ألقاها، أكد العماد هيكل أن "من الطبيعي أن تشارك المؤسسة العسكرية في المبادرات الهادفة ذات الطابع الإنمائي في منطقة عكار – خزّان الجيش، إذ لم تبخل يومًا في تقديم خيرة أبنائها لخدمة الوطن في ميادين الخدمة العسكرية".

وشدد على أن "التحصيل العلمي يبقى ضمن أولويات قيادة الجيش الذي يولي أيضًا اهتمامًا كبيرًا لتطوير الرعاية الصحية والاجتماعية لعناصره، بوصفها مقوّمًا حيويًّا من مُقوّمات صمود العسكريين وعائلاتهم".

وختم العماد هيكل كلمته بشُكر الجامعة اللبنانية على دورها الرائد وتعاونها مع المؤسسة العسكرية.

من جهته، اعتبر بدران أن" المناسبة تختصر معنى الشراكات بين المؤسسات وتجسد الرؤية التي حملتها خطة الجامعة اللبنانية (2024 - 2028)، وهي أن تكون المعرفة جسرًا للتنمية وأن يكون التعليم الجامعي حقًّا لجميع اللبنانيين".

وقال: "إن تسلّمنا لهذه الأرض من قيادة الجيش ليس مجرد خطوة إدارية بل هو فعل وطني بامتياز، فالجيش الذي لطالما حمى الأرض يقدمها اليوم لتُثمِر عِلمًا وتُخرّج أجيالًا وتعيد لعكار موقعها الطبيعي في الخارطة الأكاديمية والتنموية للبنان".

ولفت إلى أن "بناء مجمع جامعي في عكّار سيكون منارة للعلم يشكّل أساسًا لمشروع تنموي متكامل ويندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الجامعة في خطتها الاستراتيجية، كما يهدف إلى تعزيز العدالة التعليمية عبر توفير فرص متكافئة لأبناء المناطق الريفية ودعم الاقتصاد المحلّي من خلال خلق فرص عمل وتحفيز القطاعات المرتبطة بالتعليم والصحة والبحث العلمي".

وأشار إلى أن "الشراكة مع الجيش اللبناني ليست وليدة اللحظة بل هي امتداد لتاريخ من التعاون خدمة للبنان، وتوجه إلى قيادة الجيش"، قائلًا: "لقد منحتمونا اليوم قطعة من الأرض، لكنكم منحتمونا أيضًا مساحة من الأمل والثقة، بأن لبنان ورغم كل التحديات، لا يزال قادرًا على أن يُنتج ويُعلّم وينهض".

وأعلن بدران أن" الجامعة اللبنانية ماضية في تنفيذ مشاريع بناء مماثلة في جميع المناطق وهي لن تضعف أمام التحديات والصعوبات، واعدًا أن يكون مجمع حلبا نموذجًا في التصميم والبرامج والانفتاح على المجتمع".

كما تحدث كل من النائب سجيع عطيه ومطران عكار للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور ومفتي عكار الشيخ زايد بكار زكريا، وأكدوا الالتزام بدعم المشاريع الإنمائية لمصلحة أهالي عكار وخصوصًا المشاريع الهادفة إلى تعزيز المؤسسات التربوية والتعليمية وفي طليعتها الجامعة اللبنانية.