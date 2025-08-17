Aug 17, 2025 6:56 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

وضاح الصادق: فلنصوّت على السلاح في مجلس النواب

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة اكس:

"الأمر بسيط: فلنصوّت على موضوع السلاح في مجلس النواب، أليس أكثر من ثلثي المجلس سيصوّت ضد؟
والأمر سيّان في مجلس الوزراء، ألن تكون نسبة التصويت أكبر برفضه؟
أما موقف رئاسة الجمهورية فمعروف منذ خطاب القَسَم.
وبالتالي، فإن المواقع الدستورية الثلاثة ترفض السلاح.
ولو طرحنا الأمر على استفتاء لجميع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، ألن يصوّت ثلاثة أرباعهم ضد؟
أين تكون شرعية السلاح إذًا؟
بناءً على ذلك، أليس ما يقوله الحزب وأمينه العام يعني أنهم يريدون حكم لبنان بالقوة؟
هذه هي الحقيقة، وكل ما عداها أوهام من عالمٍ آخر لا وجود له في الواقع.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o