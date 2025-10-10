Oct 10, 2025 12:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وصول وزير خارجية سوريا اسعد شيباني الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o