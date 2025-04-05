Apr 5, 2025 8:04 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وصول نائبة المبعوث الأميركي للشرق الاوسط مورغان أورتاغوس الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o