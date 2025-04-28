Apr 28, 2025 2:07 PMClock
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وصول موكب قائد الجيش رودولف هيكل والوفد المرافق له لتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في الخيام

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