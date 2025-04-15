أكد الأمير يزيد بن فرحان، في معلومات نقلتها الـ “mtv”، حرص السعودية على لبنان، خاصة في ما يتعلق بمواكبة الإصلاحات وإجراءات الدولة في بسط سلطتها على أراضيها.

كما شدّد أمام رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة عدم تضييع البوصلة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو بناء دولة قوية منزوعة السلاح غير الشرعي.

وأشار إلى ضرورة التعاون بين الرئاستين الأولى والثالثة بدلاً من التلهي بصدامات صغيرة لا تخدم الهدف الأساسي.

زار الموفد السعودي الى لبنان يزيد بن فرحان عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكانت المعلومات افادت ان بن فرحان زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مساء امس.