المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس النواب النيجيري تاج الدين عباس والوفد النيابي المرافق بحضور القائم بأعمال سفارة نيجيريا في لبنان آدامو ياباني، قنصل لبنان الفخري في كانو نيجيريا خليل مسلماني ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان ونيجيريا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات لاسيما في المجال التشريعي.

وبعد اللقاء تحدث رئيس البرلمان النيجيري تاج الدين عباس قائلاً: نحن هنا في لبنان في بيروت لحضور المؤتمر الآسيوي الأفريقي الذي يُعقد حاليًا، وجدنا أنه من المناسب أن نأتي ونقدم شكرنا لرئيس مجلس النواب اللبناني على كل الدعم الذي قدمه لنا منذ اليوم الذي وصلنا فيه إلى هذا البلد، وكذلك هي مناسبة لكي نُقدر العلاقة الاستراتيجية القائمة بين نيجيريا ولبنان ، وكما تعلمون، فإن تاريخ العلاقة بين نيجيريا ولبنان يعود إلى أكثر من 200 عام ، لدينا الجيل الخامس والرابع والخامس والسادس من اللبنانيين الموجودين حاليًا في نيجيريا يمارسون الأعمال التجارية ويحققون نجاحًا كبيرًا.

وأضاف: أغتنم هذه الفرصة لأشكره بالفعل على المساهمات التي تقدمها الجالية اللبنانية في نيجيريا في التنمية الاقتصادية لبلدنا، وفي الوقت نفسه، أشجعه أيضًا على دعم مبادرة مجلس النواب في إنشاء مجموعة الصداقة النيجيرية اللبنانية، لقد أنشأناها منذ حوالي عام ونصف ، ونحن نحث البرلمان اللبناني على زيارة نيجيريا لرؤية ما نقوم به وإيجاد وسائل ومجالات للتعاون بين البلدين.

وتابع: لقد تفضل السيد الرئيس مشكورًا بقبول الزيارة في المستقبل القريب جدًا، وسيقوم البرلمان اللبناني بزيارة نيجيريا للتفاعل مع نظرائهم هناك، ونحن أيضًا بعد الزيارة سنقوم بزيارة أخرى إلى لبنان للتواصل مع نظرائنا في البرلمان اللبناني، هذه بعض المجالات التي ناقشناها مع السيد الرئيس نبيه بري ونعد أيضًاً بمواصلة تبادل وجهات النظر حول الوسائل والطرق التي يمكن لنيجيريا ولبنان من خلالها مواصلة التعاون في شتى المجالات وفي مجالات الثقافة والتشريع.

كما استقبل الرئيس بري السفير المفوض فوق العادة لكندا في لبنان غريغوري غاليغان في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان ، الزيارة ايضا كانت مناسبة جرى خلالها عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا .

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس النيابي قائد الجيش العماد رودلف هيكل، حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الامنية والميدانية منها وشؤون المؤسسة العسكرية وبعد اللقاء إكتفى العماد هيكل رداً على سؤال فيما اذا كان مرتاحاً للاوضاع بالقول: "دائما".

من جهة أخرى، أفادت المعلومات بأن الرئيس بري سيلتقي رئيس مجلس الوزراء نواف سلام غدا.