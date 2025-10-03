Oct 3, 2025 11:06 AMClock
أبرز الأحداث
وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى مدينة صور في اطار جولة يقوم بها في الجنوب

