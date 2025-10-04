4:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وصول طائرة تحمل ناشطين من "أسطول الصمود" إلى تركيا عقب ترحيلهم من إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o