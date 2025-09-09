استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة.

بعد اللقاء، أكد سلام أن الحكومة تلتزم تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح وفقًا لجدول متابعة شهري، مشددًا على عدم التراجع عن قراراتها المتعلقة بحصرية السلاح، ومنطلقها اتفاق الطائف والبيان الوزاري.

وأوضح أن الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك، التي تضمنت، إلى جانب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الجيش بحاجة إلى دعم أكبر من أميركا لتعزيز قدراته على بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، بما يشمل العتاد والمخصصات المالية.

ولفت سلام إلى أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب مستمر، مؤكدًا أنه لم يحصل أي قطيعة مع رئيس المجلس نبيه بري، وأن حزب الله منح الحكومة الثقة مرتين على أساس البيان الوزاري، مشددًا على أن الترحيب بالحكومة يعني التعامل الإيجابي معها دون أي تراجع عن القرارات المتخذة.