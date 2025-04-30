Apr 30, 2025 11:20 AMClock
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وصول رئيس لجنة الاشراف على اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز والسفيرة الاميركية ليزا جونسون والوفد المرافق الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

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