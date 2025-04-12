Apr 12, 2025 4:25 PMClock
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وصول رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى تمثال الرصاص لتدشين لوحات بأسماء الشهداء والمناضلين ووضع اكليل من الغار على التمثال

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