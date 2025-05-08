May 8, 2025 10:43 AMClock
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وصول رئيس الحكومة نواف سلام برفقة كلّ من وزراء الدفاع والداخلية والأشغال إلى سراي بعلبك

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