وصل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون واللبنانية الأولى نعمت عون، اليوم الجمعة إلى مطار تشامبينو العسكري في روما، للمشاركة في المأتم الرسمي للبابا فرنسيس غداً.

وألقى عون واللبنانية الأولى، النظرة الأخيرة على جثمان البابا فرنسيس المسجّى في كاتدرائية القديس بطرس.

وقال عون من روما: "وجودي هنا اليوم كرئيس للجمهورية اللبنانية ليس فقط لتقديم التعازي بوفاة البابا فرنسيس، بل لأجدد التأكيد على الدور الروحي والرسالي الذي يحمله لبنان في هذا العالم".

وأضاف: "نحن هنا لنقول إن لبنان، رغم كل جراحه، سيظل نموذجاً للوحدة في التنوع، ومنارة للقيم الإنسانية التي حملها قداسة البابا ودافع عنها، متشبثاً بالقيم التي لا تزول، من أجل عالم أكثر عدالة ورحمة".

وكان لبنان قد أعلن الحداد ثلاثة أيام بعد تلقي نبأ وفاة الحبر الأعظم، تعبيرا عن الحزن وتقديرا للمواقف النبيلة التي تبناها البابا الراحل والداعمة للبنان وقضاياه المحقة في المحافل الدولية، وتشديده على فرادة لبنان واهمية بقائه شهادة للرسالة الإنسانية في العالم اجمع.