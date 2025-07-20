Jul 20, 2025 10:37 AMClock
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وصول رئيس الجمهورية إلى دير مار مارون في عنايا للمشاركة بقداس عيد مار شربل

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