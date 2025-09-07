بدأ اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الناقورة بحضور قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر والموفدة مورغان أورتاغوس يليه جولة للوفد جنوب الليطاني”.

وبعد انتهاء الاجتماع في الناقورة ، جال الاميرال كوبر واورتاغوس فوق المنطقة الحدودية بين القطاعين الأوسط والغربي على متن طوافة عسكرية للجيش اللبناني للإطلاع على الواقع الميداني في المنطقة ثم عادا إلى بيروت.

وكانت اورتاغوس قد وصلت صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، وتوجهت مباشرة الى الناقورة .

ووفق المعلومات، قائد القيادة الوسطى براد كوبر بات ليلته أمس في قبرص حيث عقد اجتماعات ثم عاد الى بيروت اليوم للمشاركة في اجتماع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وسيكون له جولة على طول الحدود الجنوبية.

وافيد عن اتفاق على تفعيل دور الـmechanism لمراقبة الخروقات والتحرك بعد فترة من البطء”.

كما افيد بأن "لبنان تبلّغ تغيير رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال ليني بعد أسبوعين بجنرال أميركي آخر".